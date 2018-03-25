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Общество

Суд приостановил деятельность кальянной "Prosto Mesto" в Нижнем Новгороде на 50 суток из-за отсутствия вытяжки

27 марта 2018 12:19  [88] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приостановил деятельность кальянной "Prosto Mesto" в Нижнем Новгороде на 50 суток из-за отсутствия вытяжки. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 27 марта 2018 года.

Согласно информации, по результатам проверки, организованной по обращению граждан, было установлено, что в кальянной "Prosto Mesto" (ул. Красносельская, д.26,) отсутствует шахта вытяжной вентиляционной системы.

В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.6. КоАП РФ. 19 марта Нижегородским районным судом индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности – деятельность кальянной приостановлена на 50 суток.

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