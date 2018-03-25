"Школы детских профессий" открылись в торговых центрах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Школы детских профессий" открылись в торговых центрах Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп" 27 марта 2018 года.

Согласно информации. ЦУМ, ТРК "Небо", "Муравей" и универмаг "Сормовские Зори" предлагают юным нижегородцам и гостям города в игровой форме освоить интересные профессии. Школа дорожного инспектора, мастер-классы по профессиям повар и медицинский работник, школа юных спасателей - каждый желающий теперь может получить много полезных навыков, приняв участие в таком мероприятии.

Комплекс обучающих и развивающих занятий включает в себя не только теоретические знания, но и общение с приглашенными гостями – представителями данных профессий, которые делятся своим опытом, демонстрируют экипировку и специальное оборудование, использующееся в той или иной профессии. В ЦУМе начальник 50-й пожарно-спасательной части Сергей Казарин показал юным спасателям костюм пожарного - "боевку" и научил, как правильно пользоваться огнетушителем. На фуд-корте ТЦ "Муравей" развернулся автомобильный городок со специальной разметкой, знаками дорожного движения и светофорами. А маленькие гости ТРК "Небо" узнали об устройстве человеческого тела, правилах первой медицинской помощи, а также о том, как заботится о себе, чтобы всегда быть здоровым. В распоряжении начинающих докторов оказались униформа — традиционный белый халат и шапочка, а также персональный набор медицинских инструментов. В универмаге "Сормовские Зори" прошел мастер-класс по изучению профессии повара.

По окончании занятий все участники получают сертификаты о прохождении школы и полезные подарки. "Такие мероприятия в торговых центрах кинокомпании "Союз Маринс Групп" станут регулярными. Уже сейчас у ребят есть возможность попробовать примерить на себя разные профессии и получить новые полезные знания, которые, мы не сомневаемся, пригодятся им в жизни", - рассказала исполнительный директор торговых центров кинокомпании "Союз Маринс Групп" Елена Сорокина.