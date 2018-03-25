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Происшествия

Пенсионер подозревается в убийстве знакомого на ул. Горького в Нижнем Новгороде

27 марта 2018 14:40  [20] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионер подозревается в убийстве знакомого на ул. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 27 марта 2018 года.

Согласно информации, 24 марта 2018 года в подъезде дома по ул. Горького было обнаружено тело 29-летнего местного жителя с криминальным ранением шеи. 26 марта сотрудники полиции и СК по "горячим" следам задержали 60-летнего подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, днем 24 марта потерпевший, познакомившись с подозреваемым на ул. Горького, при совместном распитии алкоголя оскорбил сожительницу нового знакомого. Тот нанес ему ножевое ранение в шею, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший сумел дойти до своего дома и скончался от полученного ранения.

Вину подозреваемый признал частично, заявив, что причинять смерть потерпевшему он не желал. Отмечается, что ранее он уже был судим за убийство (ст. 105 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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