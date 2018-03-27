"Один из самых востребованных в городе рынков хотят закрыть", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 28 марта Общество

Нижегородская мэрия не намерена продлевать договор с руководством ООО "Рынок "Народный", который находится на проспекте Ленина возле кинотеатра "Россия". Новость о том, что до 31 марта эта торговая площадка будет закрыта, вызвала бурю негодования у нижегородцев, которые активно ратуют за сохранение рынка. Поставить свою подпись все желающие могут возле здания администрации Ленинского района.

Как рассказала корреспондентам "НР" одна из женщин-продавцов, побоявшаяся назвать своe имя, число покупателей, проголосовавших за то, чтобы рынок оставили в шаговой доступности от них, уже превышает несколько тысяч. Продавец объяснила, что люди приезжают к ним за покупками не только из Ленинского, но и других районов города. Не редко на личных автомобилях, но чаще - на общественном транспорте, так как рынок "Народный" — подспорье прежде всего для социально незащищенных граждан. Сможет ли "народное" голосование повлиять на решение городской власти? - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий" от 28 марта 2018 года.

Повышенные меры безопасности перед чемпионатом мира по футболу обескураживают нижегородцев.

Жители Канавина, чьи дома находятся рядышком со строящимся стадионом, позвонили в редакцию "НР" и сообщили, что участковый полиции ходит по квартирам и задает странные вопросы. Люди напуганы вопросами о прописке, месте работы и прочем. Проживающий на Мещерском бульваре Александр Николаевич рассказал, что их участковый расспрашивал о количестве прописанных в квартире. Интересовался, есть ли незарегистрированные проживающие. Расспрашивал, где и кем работают члены семьи. "Но больше всего нас насторожили вопросы типа: "Виден ли из окон квартиры новый стадион?" и "Есть ли психически нездоровые люди в семье?" - говорит мужчина. - Стадион видим и что из того? А если у кого-то и проживают психически больные люди, то их в "психушку" что ли заберут?". Законны ли визиты местных участковых в квартиры и "допросы с пристрастием"? Эти и другие новости – читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

За провал транспортной реформы депутаты гордумы намерены инициировать отставку председателя комиссии по транспорту Алексея Гойхмана. На протяжении последних лет Гойхман доказывал необходимость новой транспортной схемы для общественного транспорта Нижнего Новгорода. В прошлом году так называемая КТС (Комплексная транспортная схема) наконец была презентована и введена. "Сказать, что КТС вызвала разочарование у большинства нижегородцев – ничего не сказать. После провала с КТС Гойхман сам должен был уйти, потому что схема противоречит тому, что требовалось городу", - считает депутат Гордумы Евгений Лазарев. Депутат полагает, что "ситуация в сфере транспорта близка к бардаку", а "за Гойхманом накопилось много грехов". В вину председателю думской комиссии депутат Лазарев ставит "странные" закупки, несоблюдение графика движения общественного транспорта, работа департамента транспорта в угоду частникам и как следствие - снижение доходов муниципального транспорта, которое ведет к банкротству. Сможет ли новый мэр и врио губернатора найти способ решить вопрос в транспортной сфере в пользу не отдельных депутатов и их групп влияния, а нижегородцев, которым уже давно надоела эта чехарда с общественным транспортом? Эти и другие новости читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".