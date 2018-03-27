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Происшествия

Трое нижегородцев предстанут перед судом за изготовление и сбыт психотропных веществ

28 марта 2018 10:00  [97] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое нижегородцев предстанут перед судом за изготовление и сбыт психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода 28 марта 2018 года.

Как установлено следствием, в 2017 году трое жителей Нижнего Новгорода 30, 33 и 35 лет создали организованную преступную группу с целью незаконного сбыта психотропных веществ. Один из обвиняемых в квартире в Автозаводском районе, используя специальное оборудование и приспособления, в феврале и мае 2017 года изготавливал психотропное вещество в большом количестве. Второй участник в своей квартире расфасовывал изготовленное вещество, а третий участник сбывал данное вещество. В мае 2017 года они были задержаны сотрудниками полиции.

Уголовное дело по ч.3 ст.30, п."а", "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное организованной группой в значительном и крупном размере), ч.1 и ч.2 ст.228 УК РФ (изготовление и хранение без цели сбыта психотропного вещества) направлено в Автозаводский районный суд. Отмечается, что за совершение данных преступлений обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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