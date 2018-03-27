Директор Японского центра в Нижнем Новгороде Акихико Сатаке покидает свой пост

Японский центр
Фото:
Директор нижегородского Японского центра Акихико Сатаке покидает свой пост. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 28 марта 2018 года.
Согласно информации, Акихико Сатаке покидает свой пост, чтобы возглавить Японский центр в Санкт-Петербурге. Как отмечается в сообщении, смена места работы происходит в рамках традиционной ротации кадров, применяемой в японских центрах в России.
Новым директором нижегородского филиала в мае 2018 года будет назначен Ютака Кунугида. До момента официального назначения нового директора обязанности по организации работы центра в Нижнем Новгороде будет исполнять сотрудник Акифума Хамада.
Напомним, что в 2018 году в рамках перекрестного года России и Японии в Нижнем Новгороде пройдет более 60 мероприятий совместно с японским центром. В частности запланирован фестиваль икебаны, чтение произведений на японском языке и тематические фотовыставки, а также различные стажировки.
СПРАВКА:
Японский центр в Нижнем Новгороде является филиалом центрального московского офиса АНО "Японский центр по развитию торгово-экономических связей", осуществляющего свою деятельность при поддержке посольства Японии в России.
В рамках программы технического содействия Японский центр в Нижнем Новгороде осуществляет учебно-прикладные проекты, включающие в себя проведение обучающих семинаров в России, стажировок в Японии и курсов японского языка на безвозмездной основе.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+