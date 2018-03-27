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Общество

Директор Японского центра в Нижнем Новгороде Акихико Сатаке покидает свой пост

28 марта 2018 10:57  [516] Общество
Японский центр

Японский центр

Фото: Google maps

Директор нижегородского Японского центра Акихико Сатаке покидает свой пост. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 28 марта 2018 года.

Согласно информации, Акихико Сатаке покидает свой пост, чтобы возглавить Японский центр в Санкт-Петербурге. Как отмечается в сообщении, смена места работы происходит в рамках традиционной ротации кадров, применяемой в японских центрах в России.

Новым директором нижегородского филиала в мае 2018 года будет назначен Ютака Кунугида. До момента официального назначения нового директора обязанности по организации работы центра в Нижнем Новгороде будет исполнять сотрудник Акифума Хамада.

Напомним, что в 2018 году в рамках перекрестного года России и Японии в Нижнем Новгороде пройдет более 60 мероприятий совместно с японским центром. В частности запланирован фестиваль икебаны, чтение произведений на японском языке и тематические фотовыставки, а также различные стажировки.

СПРАВКА:
Японский центр в Нижнем Новгороде является филиалом центрального московского офиса АНО "Японский центр по развитию торгово-экономических связей", осуществляющего свою деятельность при поддержке посольства Японии в России.

В рамках программы технического содействия Японский центр в Нижнем Новгороде осуществляет учебно-прикладные проекты, включающие в себя проведение обучающих семинаров в России, стажировок в Японии и курсов японского языка на безвозмездной основе.

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