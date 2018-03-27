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Общество

АО "ОДЖС" завершило строительство девятиэтажного жилого дома на ул. Касьянова в Нижнем Новгороде

28 марта 2018 12:47  [411] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству Нижнего Новгорода" (находится в собственности муниципалитета) завершило строительство двухсекционного девятиэтажного жилого дома на ул. Касьянова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил директор ОДЖС Игорь Матвеенко 28 марта 2018 года.

По его словам, инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области на текущей неделе выпустила приказ о выдаче застройщику заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов. Ожидается, что дом будет введен в эксплуатацию до конца месяца.

Игорь Матвеенко напомнил, что девять из 53 квартир будут переданы администрации Нижнего Новгорода для реализации муниципальной программы "Жилье шаг за шагом", а все остальные квартиры уже распроданы. Директор ОДЖС также сообщил, что в мае 2018 года компания рассчитывает выйти на свой следующий проект, однако подробностей пока не раскрыл.

Напомним, подрядчиком по строительству дома на ул. Касьянова была выбрана ГК "Созидатель". Стоимость контракта составила порядка 120 млн рублей. Дом планировалось сдать до конца марта 2018 года.

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