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Общество

Почти 200 домов в Нижнем Новгороде останется без электричества в связи с плановым ремонтом 28 марта

28 марта 2018 13:40  [46] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электроэнергия отключена в 199 домах Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами на объектах ЖКХ 28 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

Согласно информации, с 09:00 до 17:00 электроэнергия будет отключена в десяти домах в поселке Стригинский бор в Автозаводском районе (№№1-9, 9а).

В Ленинском районе с 13:00 до 17:00 от электричества будут отключены 68 домов по адресам: ул.Юпитерская, №№10, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, ул.Успенского, №№1, 3, ул. Композиторская, №1, пр.Ленина, №№62, 66, ул.Воронихина, №№29-39, ул.Застройщиков, №№30-48, 56, 29, 31, 33, 37, 43-67.

В Сормовском районе без электричества временно останется 121 дом: с 10:00 до 17:00 – дома по ул.Циолковского, №№16-36, ул. Коперника, №№10-17, ул.Ефремова, №4, ул.Л. Толстого, №1; с 10:00 до 12:00 - 1-ая линия, №№43-65, 2-ая линия, №№44-70, 35-71; с 09:00 до 16:00 - ул.Александра Невского, №№49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, ул.Добровольцев, №46.

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