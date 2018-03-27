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Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве знакомого на ул. Горького в Нижнем Новгороде

28 марта 2018 14:46  [68] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве знакомого на ул. Горького. Об этом на сайте суда сообщается 28 марта 2018 года.

В обосновании ходатайства говорится, что около 18:00 24 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил ранее ему незнакомого гражданина, который также был пьян. Они продолжили пить у подозреваемого, но поссорились. Во время ссоры мужчина ударил своего нового знакомого ножом в шею. От ранения потерпевший скончался.

Срок ареста определен до 22 мая. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее СУ СК сообщало, что подозреваемый был судим за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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