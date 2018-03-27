Последние новости рубрики Общество
28 марта 2018 15:22  [14] Подмосковная компания займется содержанием ливневок на маршруте следования клиентских групп FIFA в Нижнем Новгороде
28 марта 2018 15:12  [50] Жители Зеленого города в Нижнем Новгороде собрали 100 тысяч рублей для софинансирования ремонта дороги
28 марта 2018 13:53  [481] Тюменская компания займется установкой дорожных знаков к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
28 марта 2018 13:43  [107] "Зоозащита-НН" получило контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в Нижнем Новгороде в 2018 году
28 марта 2018 13:40  [99] Почти 200 домов в Нижнем Новгороде останется без электричества в связи с плановым ремонтом 28 марта
28 марта 2018 13:34  [94] Бюджетный комитет Думы Дзержинска Нижегородской области выступил за снижение налогов для продавцов продуктов в поселках
28 марта 2018 13:23  [198] Роспотребнадзор выявил вдвое больше нарушений при оказании платных медуслуг в Нижегородской области в 2017 году
28 марта 2018 12:47  [622] АО "ОДЖС" завершило строительство девятиэтажного жилого дома на ул. Касьянова в Нижнем Новгороде
28 марта 2018 11:05  [545] Нижегородская администрация намерена выделить более 9 млн рублей на патрулирование Канавинского моста в 2018 году
28 марта 2018 10:57  [836] Директор Японского центра в Нижнем Новгороде Акихико Сатаке покидает свой пост
Общество

Жители Зеленого города в Нижнем Новгороде собрали 100 тысяч рублей для софинансирования ремонта дороги

28 марта 2018 15:12  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Зеленого города в Нижнем Новгороде собрали 100 тысяч рублей для софинансирования ремонта дороги. Об этом горадминистрация сообщила 28 марта 2018 года.

Согласно информации, жители Зеленого города планируют, что ремонт дороги к детскому оздоровительному лагерю "Чайка" будет выполнен в рамках проекта поддержки местных инициатив. Проект предусматривает, что 5% стоимости проекта вносится местными жителями, остальные средства выделяются из бюджетов различных уровней.

На территории "Чайки" расположены семь многоквартирных домов, в которых проживают порядка 120 человек.

Стоимость капитального ремонта дороги протяженностью 576 м составляет 2 млн рублей. По словам руководителя инициативной группы Александра Корнева, жители поселка давно ожидают ремонта дороги, так как существующее асфальтобетонное покрытие проезда находится в неудовлетворительном состоянии.

Вопросы подготовки сметной документации, эскизных проектов и оформлению конкурсной заявки взяла на себя администрация Нижегородского района. "Реализация проекта позволит существенно улучшить транспортную обстановку в Зеленом городе и снизить уровень дорожно-транспортных происшествий", - поясняется в пресс-релизе.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил предусмотреть в проекте регионального бюджета на 2018 год 250 млн рублей на программу поддержки местных инициатив.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово27 марта 2018Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph