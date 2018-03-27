Жители Зеленого города в Нижнем Новгороде собрали 100 тысяч рублей для софинансирования ремонта дороги Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Зеленого города в Нижнем Новгороде собрали 100 тысяч рублей для софинансирования ремонта дороги. Об этом горадминистрация сообщила 28 марта 2018 года.

Согласно информации, жители Зеленого города планируют, что ремонт дороги к детскому оздоровительному лагерю "Чайка" будет выполнен в рамках проекта поддержки местных инициатив. Проект предусматривает, что 5% стоимости проекта вносится местными жителями, остальные средства выделяются из бюджетов различных уровней.

На территории "Чайки" расположены семь многоквартирных домов, в которых проживают порядка 120 человек.

Стоимость капитального ремонта дороги протяженностью 576 м составляет 2 млн рублей. По словам руководителя инициативной группы Александра Корнева, жители поселка давно ожидают ремонта дороги, так как существующее асфальтобетонное покрытие проезда находится в неудовлетворительном состоянии.

Вопросы подготовки сметной документации, эскизных проектов и оформлению конкурсной заявки взяла на себя администрация Нижегородского района. "Реализация проекта позволит существенно улучшить транспортную обстановку в Зеленом городе и снизить уровень дорожно-транспортных происшествий", - поясняется в пресс-релизе.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил предусмотреть в проекте регионального бюджета на 2018 год 250 млн рублей на программу поддержки местных инициатив.