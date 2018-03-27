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Бизнес

"Т Плюс" провела проверку генерирующего оборудования на Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде

28 марта 2018 15:33  [75] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Т Плюс" провела проверку генерирующего оборудования на Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала группы "Т Плюс" 28 марта 2018 года.

Согласно информации, в ходе испытаний каждый из четырех турбоагрегатов станции был загружен до верхнего предела регулировочного диапазона и успешно отработал на максимально возможной мощности в течение восьми часов. Работы проводились в присутствии комиссии, в состав которой входил представитель филиала АО "Системный оператор единой энергетической системы" Нижегородское РДУ.

"Целью испытаний было определить величину предельного объема поставки мощности станцией, ее соответствие установленной электрической мощности, и способность ТЭЦ в случае необходимости длительно работать с максимальной нагрузкой. При этом, чтобы обеспечить работу турбоагрегатов на максимальной мощности, с полной нагрузкой работали и энергетические котлы, причем испытания проходили в условиях низкой температуры наружного воздуха. Таким образом, результаты испытаний подтвердили надежность генерирующего оборудования Сормовской ТЭЦ и то, что в любых ситуациях станция сумеет обеспечить устойчивое энергоснабжение потребителей", – отметил директор нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

СПРАВКА:
В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.

Сормовская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией потребителей Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода. Введена в эксплуатацию в 1974 году. Установленная электрическая мощность станции – 350 МВт, установленная тепловая мощность — 646 Гкал/ч.

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