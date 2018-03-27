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Происшествия

Повреждение теплотрассы произошло в районе пл. Свободы в Нижнем Новгороде 28 марта

28 марта 2018 16:28  [90] Происшествия
Повреждение теплотрассы произошло в районе пл. Свободы в Нижнем Новгороде 28 марта

Повреждение теплотрассы произошло в районе пл. Свободы в Нижнем Новгороде 28 марта

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Повреждение теплотрассы произошло в районе пл. Свободы в Нижнем Новгороде 28 марта

Повреждение теплотрассы произошло в районе пл. Свободы в Нижнем Новгороде 28 марта 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ОАО "Теплоэнерго".

Согласно предварительной информации, в настоящее время на месте работают две аварийные бригады и откачивающая техника. Специалисты уточняют место утечки и характер повреждения. Сроки проведения ремонтных работ пока не уточняются.

Как отметили в компании, теплоноситель в дома поступает.

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