Фото:
"Водоканал" намерен отреставрировать фасад своего здания на ул. Керченской в Нижнем Новгород на 8,8 млн рублей
ОАО "Водоканал" намерено отреставрировать фасад своего здания на ул. Керченской в Нижнем Новгород на 8,8 млн рублей. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.
Согласно информации, в рамках ремонтной кампании будет отреставрирован фасад административно-бытового корпуса "Водоканала" по адресу: ул. Керченская, 15 (Канавинский район), а также выполнены работы по благоустройству территории вокруг здания. Срок исполнения контракта – не позднее 31 мая 2018 года. Аукцион состоится 24 апреля.
Начальная (максимальная) цена контракта: 8 млн 803 тысячи рублей.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+