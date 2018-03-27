Последние новости рубрики Общество
28 марта 2018 18:08  [42] "Водоканал" намерен отреставрировать фасад своего здания на ул. Керченской в Нижнем Новгород на 8,8 млн рублей
28 марта 2018 17:04  [90] Директор организации в Выксе Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с дольщиками
28 марта 2018 16:47  [109] СУ СК по Нижегородской области проводит проверку информации о разрушающемся доме в Дзержинске
28 марта 2018 16:41  [105] ЕЦМЗ Нижнего Новгорода проводит для детей и их родителей презентации с дегустацией блюд школьного меню
28 марта 2018 16:12  [181] Прокуратура и МЧС начали проверки мест массового пребывания людей в Нижегородской области 28 марта
28 марта 2018 15:22  [134] Подмосковная компания займется содержанием ливневок на маршруте следования клиентских групп FIFA в Нижнем Новгороде
28 марта 2018 15:12  [141] Жители Зеленого города в Нижнем Новгороде собрали 100 тысяч рублей для софинансирования ремонта дороги
28 марта 2018 13:53  [771] Тюменская компания займется установкой дорожных знаков к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
28 марта 2018 13:43  [162] "Зоозащита-НН" получило контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в Нижнем Новгороде в 2018 году
28 марта 2018 13:40  [138] Почти 200 домов в Нижнем Новгороде останется без электричества в связи с плановым ремонтом 28 марта
Общество

"Водоканал" намерен отреставрировать фасад своего здания на ул. Керченской в Нижнем Новгород на 8,8 млн рублей

28 марта 2018 18:08  [42] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Водоканал" намерен отреставрировать фасад своего здания на ул. Керченской в Нижнем Новгород на 8,8 млн рублей

ОАО "Водоканал" намерено отреставрировать фасад своего здания на ул. Керченской в Нижнем Новгород на 8,8 млн рублей. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.

Согласно информации, в рамках ремонтной кампании будет отреставрирован фасад административно-бытового корпуса "Водоканала" по адресу: ул. Керченская, 15 (Канавинский район), а также выполнены работы по благоустройству территории вокруг здания. Срок исполнения контракта – не позднее 31 мая 2018 года. Аукцион состоится 24 апреля.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 млн 803 тысячи рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово27 марта 2018Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph