"Водоканал" намерен отреставрировать фасад своего здания на ул. Керченской в Нижнем Новгород на 8,8 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Водоканал" намерен отреставрировать фасад своего здания на ул. Керченской в Нижнем Новгород на 8,8 млн рублей

ОАО "Водоканал" намерено отреставрировать фасад своего здания на ул. Керченской в Нижнем Новгород на 8,8 млн рублей. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.



Согласно информации, в рамках ремонтной кампании будет отреставрирован фасад административно-бытового корпуса "Водоканала" по адресу: ул. Керченская, 15 (Канавинский район), а также выполнены работы по благоустройству территории вокруг здания. Срок исполнения контракта – не позднее 31 мая 2018 года. Аукцион состоится 24 апреля.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 млн 803 тысячи рублей.