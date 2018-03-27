Последние новости рубрики Происшествия
28 марта 2018 18:23  [1] Аварийные бригады завершают откачку воды из тепловой камеры на ул. Ванеева в Нижнем Новгороде
28 марта 2018 16:28  [231] Повреждение теплотрассы произошло в районе пл. Свободы в Нижнем Новгороде 28 марта
28 марта 2018 15:05  [120] Экс-сотрудник колонии в Нижегородской области приговорен к полутора годам за передачу наркотиков осужденному
28 марта 2018 14:46  [119] Суд арестовал подозреваемого в убийстве знакомого на ул. Горького в Нижнем Новгороде
28 марта 2018 13:58  [449] Двадцать человек находились в маршрутке в Нижнем Новгороде на момент ее загорания 28 марта
28 марта 2018 13:28  [151] Житель Арзамаса Нижегородской области подозревается в убийстве отца
28 марта 2018 13:10  [1735] Автобус сгорел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 28 марта (фото)
28 марта 2018 12:35  [130] Пять человек пострадали при столкновении Kia с грузовиком на Южном обходе Нижнего Новгорода 27 марта
28 марта 2018 11:58  [857] Пенсионерка пострадала на пожаре в г.о. Бор Нижегородской области 27 марта
28 марта 2018 11:54  [315] Два человека погибли и двое ранены в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 27 марта
Происшествия

Аварийные бригады завершают откачку воды из тепловой камеры на ул. Ванеева в Нижнем Новгороде

28 марта 2018 18:23  [1] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Аварийные бригады "Теплоэнерго" по состоянию на 17:00 28 марта 2018 года завершают откачку воды из тепловой камеры в районе повреждения теплотрассы на ул. Ванеева, 9 в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ОАО "Теплоэнерго".

По оценке специалистов, вероятнее всего, повреждение произошло на теплотрассе-перемычке по указанной улице. Оттуда вода потекла в сторону пл. Свободы. После завершения откачки воды поврежденный участок будет локализован – арматура в тепловой камере будет перекрыта, и специалисты приступят к ремонтным работам.

"На данный момент теплоснабжение потребителей осуществляется бесперебойно, дальнейшие ремонтные работы, в случае подтверждения повреждения на перемычке, будут проводиться без ограничения подачи тепла и горячей воды", - заверили в компании.

Напомним, что повреждение теплотрассы произошло в районе пл. Свободы в первой половине дня 28 марта.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово27 марта 2018Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph