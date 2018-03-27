Аварийные бригады завершают откачку воды из тепловой камеры на ул. Ванеева в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Аварийные бригады "Теплоэнерго" по состоянию на 17:00 28 марта 2018 года завершают откачку воды из тепловой камеры в районе повреждения теплотрассы на ул. Ванеева, 9 в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ОАО "Теплоэнерго".



По оценке специалистов, вероятнее всего, повреждение произошло на теплотрассе-перемычке по указанной улице. Оттуда вода потекла в сторону пл. Свободы. После завершения откачки воды поврежденный участок будет локализован – арматура в тепловой камере будет перекрыта, и специалисты приступят к ремонтным работам.



"На данный момент теплоснабжение потребителей осуществляется бесперебойно, дальнейшие ремонтные работы, в случае подтверждения повреждения на перемычке, будут проводиться без ограничения подачи тепла и горячей воды", - заверили в компании.



Напомним, что повреждение теплотрассы произошло в районе пл. Свободы в первой половине дня 28 марта.