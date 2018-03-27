Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 28 марта автомобили с проезжей части для уборки снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 28 на 29 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы: в Канавинском районе на метромосту с подходами, Гордеевском виадуке, ул. Зимина, ул. Тонкинская, ул. Гордеевская; в Ленинском районе пр. Ленина, бульваре Заречный, ул. Адмирала Макарова; в Нижегородском районе на ул. Минина, пл. Минина, ул. Варварская, ул. Большая Печерская, ул. Белинского, ул. Ванеева, ул. Гоголя, ул. Пискунова; в Приокском районе на ул. Полевая; в Советском районе на Окском съезде, пр. Гагарина, ул. Корнилова, ул. Васюнина.

Вывоз снега в Автозаводском, Московском и Сормовском районе не планируется.