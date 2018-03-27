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Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении четырёх автомобилей на ул. Родионова в Нижнем Новгороде ночью 29 марта

29 марта 2018 09:15  [226] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении четырёх автомобилей на ул. Родионова в Нижнем Новгороде ночью 29 марта 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

По предварительным данным, ДТП произошло около 03:30 на ул. Родионова в районе дома №122. Согласно информации, водитель автомобиля Audi при проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с Audi Q5, который после этого наехал на автомобили ГАЗ3110 и Ford.

В результате ДТП погиб мужчина 1992 года рождения, обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

Также в УГИБДД сообщили, что в аварии пострадал 24-летний водитель Audi Q5, который был госпитализирован, и ещё один 26-летний мужчина.

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Теги:
ДТП УГИБДД
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