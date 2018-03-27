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Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту аварии на теплосетях в районе пл. Свободы в Нижнем Новгороде

29 марта 2018 11:23  [223] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура проводит проверку по факту аварии на теплосетях в районе пл. Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила прокуратура региона 29 марта 2018 года.

Согласно информации, в результате аварии "снижены параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения в 243 домах, четырех школах, пяти дошкольных учреждениях, расположенных на территории Нижегородского и Советского района".

В ходе указанной проверки будет дана оценка действиям организаций, отвечающих за обслуживание сетей водоснабжения, а также своевременности и достаточности принятых мер, направленных на устранение аварии и обеспечение водоснабжения жителей.

Отметим также, что ряд жителей сообщает о полном отсутствии отопления и горячего водоснабжения в их квартирах. По уточненным данным ОАО "Теплоэнерго", завершить аварийные работы планируется к 12:00.

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