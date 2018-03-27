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Происшествия

Два ДТП с участием общественного транспорта произошло в Нижнем Новгороде 28 марта

29 марта 2018 11:47  [141] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два ДТП с участием общественного транспорта произошло в Нижнем Новгороде 28 марта 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Так, в 12:05 около дома №115 по ул. Горького маршрутка №74 (ПАЗ 320414-04) врезалась в автобус №68 (ЛиАЗ 529267). В результате пострадали две пассажирки маршрутки, обе обратились в больницу самостоятельно и после осмотра медиками были отпущены.

В 14:50 около дома №17 по пр. Ленина маршрутка №76 (ПАЗ 320402-05) врезалась в автобус №66 (ЛиАЗ 5225626). Из-за столкновения пострадала пассажирка маршрутки, она была доставлена в больницу и после осмотра медиками отпущена.

Напомним также, что на Зеленском съезде вчера сгорела маршрута №90, обошлось без жертв.

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