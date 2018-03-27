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Происшествия

Нижегородец подозревается в покушении на убийство мужа коллеги из-за их телефонного разговора

29 марта 2018 12:30  [68] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородец подозревается в покушении на убийство мужа коллеги из-за их телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 29 марта 2018 года.

По версии следствия, вечером 25 марта в подъезде дома Московскому шоссе (Канавинский район) в ходе драки 37-летний подозреваемый несколько раз ударил 36-летнего потерпевшего ножом. Мужчина был госпитализирован в городскую больницу, он остался жив. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильное.

Как установили следователи СК, в тот день потерпевший поссорился с женой из-за ее общения по телефону с коллегой по работе. Решив разобраться с предполагаемым соперником, он вызвал его на встречу. При выяснении отношений мужчины подрались, а в ходе драки подозреваемый нанес мужу своей коллеги ножевые ранения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование продолжается.

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