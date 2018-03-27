Почти 70 человек было эвакуировано из детсада на ул. Чаадаева в Нижнем Новгороде из-за сообщения о задымлении Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 70 человек было эвакуировано из детсада на ул. Чаадаева в Нижнем Новгороде из-за сообщения о задымлении. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о задымлении в помещении детского сада поступило на канал связи "112" в 09:44 29 марта. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из учреждения 69 человек, в том числе 57 детей. Все они были размещены в помещении соседнего детсада, никто не пострадал.

Спасатели проверили помещение, в том числе с помощью тепловизора. Задымления обнаружено не было, информация не подтвердилась.

По данным на 12:20 все сотрудники и воспитанники вернулись в детский сад, учреждение работает в штатном режиме.