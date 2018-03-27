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Происшествия

Ремонт теплосистем после аварии завершен в Нижнем Новгороде

29 марта 2018 13:34  [99] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону сообщил о завершении ремонтных работ на системах теплоснабжения и горячего водоснабжения в Советском районе Нижнего Новгорода.

Согласно информации, работы были завершены в 12:00 29 марта 2018 года.

"Осуществляется выход на рабочие параметры", - говорится в сообщении.

Напомним, днeм 28 марта пл. Свободы и прилегающие улицы были залиты водой, от которой шeл сильный пар. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в "Теплоэнерго", произошло повреждение теплотрассы. Из-за этого, по данным на 08:00 29 марта без горячей воды и практически без отопления остались 243 дома в Советском и Нижегородском районах.

Напомним также, что по данному факту областная прокуратура инициировала проверку.

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