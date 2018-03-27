Представители ICANN в Нижегородской области посетили новый стадион 28 марта Бизнес

Стадион Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Члены НП "Организация международного сообщества Нижегородской области" (ICANN) впервые посетили построенный к Чемпионату мира по футболу стадион "Нижний Новгород" 28 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как рассказал первый заместитель директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимир Прелов, мероприятие было организовано департаментом совместно с областным министерством спорта по просьбе представителей компаний-резидентов ICANN. В ходе экскурсии они смогли впервые увидеть и оценить возможности, которые нижегородский стадион предложит участникам чемпионата.

При посещении спортивного объекта гости осмотрели футбольное поле и трибуны для болельщиков (Сектор А"), где размещены скай-боксы. "Впечатления у гостей самые позитивные, и они уже начинают думать о вариантах дальнейшего использования стадиона после чемпионата", - отметил Владимир Прелов по итогам визита.

Напомним, что "Стадион Нижний Новгород" получил разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта 2018 года. 25 марта стадион посетила делегация представителей FIFA и оргкомитета "Россия-2018".

Напомним также, что церемония открытия стадиона запланирована на 15 апреля 2018 года. В этот же день назначено проведение первого тестового матча, на котором сыграют ФК "Олимпиец" и петербургский ФК "Зенит 2".

СПРАВКА:

НП "Организация международного сообщества Нижегородской области" (ICANN) была основана в 1997 году с целью объединения иностранных компаний и граждан в Нижегородской области для возможности налаживания контактов с представителями органов власти и создания более благоприятных условий ведения бизнеса.

Членами организации являются представители иностранных компаний, работающих в Нижегородской области в различных сферах бизнеса. В частности, в настоящее время в ICANN состоят "Интел", "Либхерр – Нижний Новгород", "КПМГ", "Фольксваген Груп Рус", "Дайдо Металл Русь", "Банк Интеза", "Борышев Пластик Рус", "Coca-Cola HBC Russia", "Визус-1", "Даниели Волга", "Кортъярд Мариотт Нижний Новгород Сити Центр", "Юнилин", "Леони Рус", "Магна Автомотив Рус", "Райффайзенбанк", "Объединенные пивоварни Хейнекен", "Росбанк Сосьете Женераль Груп", "Тросифоль", "РусВинил" и многие другие крупные организации, а также частная школа им. М.В.Ломоносова.