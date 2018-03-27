"Теплоэнерго" вручило призы победителям акции "Генератор тепла" в Нижнем Новгороде по итогам 2017 года Общество

ОАО "Теплоэнерго" вручило призы победителям акции "Генератор тепла" по итогам 2017 года в администрации Нижнего Новгорода 29 марта 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, 100 победителей акции были определены методом случайного выбора лицевых счетов из числа нижегородцев, которые своевременно и в полном объеме оплачивали отопление и горячую воду в 2017 году. Они получили денежные сертификаты номиналом от одной до 15 тысяч рублей на общую сумму 404 тысячи рублей, главным призом стала туристическая путевка.

"Акция "Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя!" позволила существенно улучшить платежную дисциплину нижегородцев, и сейчас более двух третей наших потребителей оплачивают услуги вовремя - до 10 числа следующего месяца", - отметил гендиректор "Теплоэнерго" Александр Котельников.

По словам и.о. замглавы администрации Нижнего Новгорода Ивана Носкова, подобные акции - это уникальный формат работы ресурсоснабжающих предприятий с потребителями. "Поощряя добросовестных плательщиков, "Теплоэнерго" стимулирует горожан ответственно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Считаю, что опыт компании нужно взять на вооружение всем ресурсоснабжающим предприятиям и домоуправляющим компаниям", - сказал Носков.

СПРАВКА:

Акция для потребителей ОАО "Теплоэнерго" "Запускай Генератор тепла, оплачивая услуги вовремя" началась в декабре 2014 года, в ней принимали участие нижегородцы - потребители услуг компании, осуществляющие расчеты через ООО "Центр-СБК". Для участия в ней не нужно было что-то делать дополнительно - просто ежемесячно оплачивать коммунальные платежи вовремя.

По итогам каждого квартала определялись 25 победителей, которые получают денежные сертификаты на оплату услуг "Теплоэнерго" номиналом от одной до 15 тысяч рублей. Всего в рамках акции ежегодно вручается 100 денежных сертификатов. По итогам года определяется обладатель главного приза.