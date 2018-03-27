Последние новости рубрики Общество
29 марта 2018 15:56  [28] "Теплоэнерго" вручило призы победителям акции "Генератор тепла" в Нижнем Новгороде по итогам 2017 года
29 марта 2018 15:50  [29] Комитет по экономике Думы Дзержинска Нижегородской области повторно выступил за расширение полномочий в борьбе с мусором
29 марта 2018 15:35  [61] ЗС НО одобрило в I чтении закон о скидках при получении эвакуированных автомобилей
29 марта 2018 15:31  [58] Более 150 семей примут участие в розыгрыше призов проекта "Всей семьей в будущее" в Дзержинске Нижегородской области 30 марта
29 марта 2018 15:12  [81] "Тотальный диктант-2018" пройдет в Нижнем Новгороде 14 апреля на семи площадках
29 марта 2018 15:00  [430] Пробная забивка свай производства мобильного комплекса ЖБИ "Окский берег" состоялась под Нижним Новгородом 28 марта
29 марта 2018 14:38  [96] Депутаты ЗС НО остались удовлетворены информацией облправительства о плане развития "Большого Сарова"
29 марта 2018 13:51  [108] Владельцы фур заплатили более 220 млн рублей штрафов в бюджет Нижегородской области за три месяца 2018 года
29 марта 2018 13:22  [107] "Нижегородпассажиравтотранс" планирует выделить почти 20 млн рублей на запчасти для автобусов
29 марта 2018 12:43  [101] Делегация немецкой молодежи посетит Дзержинск Нижегородской области с 30 марта по 4 апреля
Общество

"Теплоэнерго" вручило призы победителям акции "Генератор тепла" в Нижнем Новгороде по итогам 2017 года

29 марта 2018 15:56  [28] Общество

ОАО "Теплоэнерго" вручило призы победителям акции "Генератор тепла" по итогам 2017 года в администрации Нижнего Новгорода 29 марта 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, 100 победителей акции были определены методом случайного выбора лицевых счетов из числа нижегородцев, которые своевременно и в полном объеме оплачивали отопление и горячую воду в 2017 году. Они получили денежные сертификаты номиналом от одной до 15 тысяч рублей на общую сумму 404 тысячи рублей, главным призом стала туристическая путевка.

"Акция "Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя!" позволила существенно улучшить платежную дисциплину нижегородцев, и сейчас более двух третей наших потребителей оплачивают услуги вовремя - до 10 числа следующего месяца", - отметил гендиректор "Теплоэнерго" Александр Котельников.

По словам и.о. замглавы администрации Нижнего Новгорода Ивана Носкова, подобные акции - это уникальный формат работы ресурсоснабжающих предприятий с потребителями. "Поощряя добросовестных плательщиков, "Теплоэнерго" стимулирует горожан ответственно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Считаю, что опыт компании нужно взять на вооружение всем ресурсоснабжающим предприятиям и домоуправляющим компаниям", - сказал Носков.

СПРАВКА:
Акция для потребителей ОАО "Теплоэнерго" "Запускай Генератор тепла, оплачивая услуги вовремя" началась в декабре 2014 года, в ней принимали участие нижегородцы - потребители услуг компании, осуществляющие расчеты через ООО "Центр-СБК". Для участия в ней не нужно было что-то делать дополнительно - просто ежемесячно оплачивать коммунальные платежи вовремя.

По итогам каждого квартала определялись 25 победителей, которые получают денежные сертификаты на оплату услуг "Теплоэнерго" номиналом от одной до 15 тысяч рублей. Всего в рамках акции ежегодно вручается 100 денежных сертификатов. По итогам года определяется обладатель главного приза.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово27 марта 2018Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph