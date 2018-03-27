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Общество

Нижегородская компания возместила почти половину долгов по зарплате в ходе расследования уголовного дела

29 марта 2018 16:21  [92] Общество
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская компания возместила сотрудникам почти половину задолженности по зарплате в ходе расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области 29 марта 2018 года.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2017 года более 250 работникам дорожно-строительной компании не выплачивалась заработная плата. Общая задолженность составила 26 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По данным на март 2018 года возмещена задолженность по заработной плате в сумме свыше 12 млн рублей. Расследование продолжается.

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