Дополнительный автобус вводится вместо электротранспорта на время реконструкции пл. Киселева в Нижнем Новгороде Общество

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Дополнительный автобусный маршрут №22А введен на время реконструкции пл. Киселева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 30 марта.

Как сообщила пресс-служба администрации города 29 марта 2018 года, в связи с продолжением реконструкции пл. Киселева с 09:00 30 марта до 18:00 2 апреля будет временно приостановлено движение трамваев маршрута №8. С 09:00 2 апреля до 18:00 30 апреля будет приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№2, 4, 12 и 22.

На время действия указанных изменений принято решение о введении дополнительного муниципального автобусного маршрута №22А "Улица Минеева - 7 проходная ГАЗ". Кроме того, будет увеличено количество подвижного состава на муниципальном автобусном маршруте №31.

Напомним, движение транспорта изменено в связи с реконструкцией пл. Киселева с 15 марта.