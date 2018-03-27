Более 120 рисунков нижегородских школьников по произведениям Максима Горького будут представлены на выставке в музее писателя

Выставка детских рисунков открылась в Государственном музее А.М.Горького в рамках социально-просветительского проекта "Мой Горький". Об этом сообщают организаторы 30 марта 2018 года.
Как сообщается в пресс-релизе, более 120 рисунков школьников Нижегородского района по произведениям великого писателя вошли в экспозицию выставки. Работы размещены в двух музеях Горького: Литературном музее и "Домике Каширина".
Инициатор проекта, депутат городской Думы Елена Аржанова, рассказала, что в течение всего юбилейного года лучшие работы детского творческого конкурса будут выставляться на различных культурных площадках Нижнего Новгорода, и эта выставка станет передвижной.
Также, по её словам, вскоре откроется и сайт проекта "мойгорький.рф", где ребята и учителя смогут увидеть все работы и прочитать конкурсные сочинения.
Напомним, что мероприятия, посвящённые 150-летнему юбилею писателя, проходят на различных площадках в Нижнем Новгороде до 31 марта. Празднование будет продолжаться до конца года.
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