Более 120 рисунков нижегородских школьников по произведениям Максима Горького будут представлены на выставке в музее писателя Культура и отдых

Выставка детских рисунков открылась в Государственном музее А.М.Горького в рамках социально-просветительского проекта "Мой Горький". Об этом сообщают организаторы 30 марта 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, более 120 рисунков школьников Нижегородского района по произведениям великого писателя вошли в экспозицию выставки. Работы размещены в двух музеях Горького: Литературном музее и "Домике Каширина".

Инициатор проекта, депутат городской Думы Елена Аржанова, рассказала, что в течение всего юбилейного года лучшие работы детского творческого конкурса будут выставляться на различных культурных площадках Нижнего Новгорода, и эта выставка станет передвижной.

Также, по её словам, вскоре откроется и сайт проекта "мойгорький.рф", где ребята и учителя смогут увидеть все работы и прочитать конкурсные сочинения.

Напомним, что мероприятия, посвящённые 150-летнему юбилею писателя, проходят на различных площадках в Нижнем Новгороде до 31 марта. Празднование будет продолжаться до конца года.