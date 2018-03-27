Прокуратура выявила нарушения законодательства о долевом строительстве у застройщика нижегородского ЖК "Октава" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода выявила нарушения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов ЖК "Октава". Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 30 марта 2018 года.

Согласно информации, в марте была проведена прокурорская проверка у застройщика ООО "СМ-Строй52", который осуществляет строительство многоквартирных жилых домов ЖК "Октава" на ул. Глеба Успенского по договорам о долевом строительстве.

Как сообщает прокуратура, в договорах установлены положения, не соответствующие требованиям законодательства и ущемляющие права потребителей. Так, в договорах определено, что гарантийный срок на объект исчисляется с даты разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Кроме того, договоры содержат условия, запрещающие проводить работы, предполагающие перепланировку или переустройство квартиры, до момента регистрации прав собственности.

"Однако законодательством предусмотрено, что гарантийный срок на объект долевого строительства исчисляется со дня передачи объекта, а не со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного дома", - отмечает прокуратура.

В адрес руководителя фирмы-застройщика было направлено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении виновных лиц застройщика возбуждены административные дела по ч.2 ст.14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей).