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Общество

ДУК в Советском районе Нижнего Новгорода получил представление прокуратуры за переполнение мусорных контейнеров

30 марта 2018 11:20  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление ДУКу в Советском районе Нижнего Новгорода за переполнение мусорных контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 30 марта 2018 года.

Согласно информации, в марте прокуратура района провела проверку размещенной в интернете информации о складировании бытового мусора у жилых домов на ул. Б. Панина и Ванеева.

По результатам проверки установлено, что домоуправляющей компанией Советского района в зимний период 2017-2018 годов нарушалась периодичность вывоза твердых бытовых отходов с контейнерной площадки у д.1а по ул. Б.Панина, в связи с чем контейнеры переполнялись и мусор оставался на прилегающей территории.

Прокуратура внесла генеральному директору ДУКа представление об устранении нарушений. Отмечается также, что в настоящее время контейнерная площадка очищена от мусора.

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