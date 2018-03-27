Последние новости рубрики Происшествия
30 марта 2018 12:42  [684] Почти 1,1 тысяч человек было эвакуировано из ТРЦ "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде из-за пожара
30 марта 2018 12:14  [67] Пенсионер обвиняется в покушении на убийство гостя в Ленинском районе Нижнего Новгорода
30 марта 2018 11:50  [163] Нижегородская студентка предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя
30 марта 2018 11:45  [221] Пожар в стоматологической клинике произошел в центре Нижнего Новгорода 29 марта
30 марта 2018 09:30  [738] Нижегородец приговорён к 3,5 годам условно за мошенничество с помощью поддельных судебных приказов
29 марта 2018 15:21  [271] Количество обращений в полицию о пропавших без вести в Нижегородской области выросло на 18% за 2017 год
29 марта 2018 15:00  [292] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Сарове Нижегородской области Александра Сальникова
29 марта 2018 14:44  [250] Полиция продолжает инициировать операции по поискам пропавших в Нижегородской области Лизы Тишкиной и Насти Коханюк
29 марта 2018 13:34  [414] Ремонт теплосистем после аварии завершен в Нижнем Новгороде
29 марта 2018 12:50  [1397] Пожар из-за детской шалости произошел в заброшенном ангаре в Шаранге Нижегородской области 28 марта
Происшествия

Пожар в стоматологической клинике произошел в центре Нижнего Новгорода 29 марта

30 марта 2018 11:45  [221] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар в стоматологической клинике произошел на ул. Студеная в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 29 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре на цокольном этаже клиники поступило в 04:06. Пожарные спасли трех человек, никто из них не пострадал. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 45 человек личного состава и восемь единиц техники.

В результате пожара обгорела внутренняя отделка служебного помещения на площади 3 кв.метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Фотофакт
Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово27 марта 2018Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph