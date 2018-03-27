Пожар в стоматологической клинике произошел в центре Нижнего Новгорода 29 марта Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар в стоматологической клинике произошел на ул. Студеная в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 29 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре на цокольном этаже клиники поступило в 04:06. Пожарные спасли трех человек, никто из них не пострадал. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 45 человек личного состава и восемь единиц техники.

В результате пожара обгорела внутренняя отделка служебного помещения на площади 3 кв.метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.