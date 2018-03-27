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Происшествия

Нижегородская студентка предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя

30 марта 2018 11:50  [164] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Студентка предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 30 марта 2018 года.

По версии следствия, ночью 18 ноября 2017 года в на пл. Свободы обвиняемая нанесла потерпевшему несколько ножевых ранений по рукам и одно в грудь. От полученных телесных повреждений 26-летний потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело в отношении 19-летней девушки было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Вину она не признала. При допросе сообщила, что ссора между ними произошла из-за того, что сожитель пришел домой пьяный. Умысла в причинении смерти у нее не было. Вместе с тем, девушка пояснила, что все повреждения, обнаруженные у погибшего, были причинены ею, так как она защищала свою жизнь. Обвиняемая заключена под стражу. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, обучается в одном из вузов.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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