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Культура и отдых

Три выставки откроются в нижегородском "Арсенале" 5 апреля

30 марта 2018 12:38  [75] Культура и отдых
ГЦСИ Арсенал

ГЦСИ Арсенал

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Три выставки откроются в нижегородском "Арсенале" 5 апреля 2018 года. Об этом сообщает Приволжский филиал ГЦСИ "Арсенал".

Согласно информации, на выставке "Гол" (0+) посетители смогут познакомиться с уникальными архивными снимкам трех поколений спортивных фотографов: Николая, Марии и Евгения Волковых. Зрители увидят знаменитых Льва Яшина и Пеле, Диего Марадону и Олега Блохина, Зинедина Зидана и Оливера Кана.

На выставке "Исследование пейзажа" (0+) будет представлен собирательный образ нового пейзажа глазами художников одного поколения, но разных географических и социально-культурных измерений — Егора Плотникова (Россия) и Генсу Ана (Южная Корея).

На экспозиции "Юрий Соболев. Космос для собственного употребления" (12+) посетители увидят экспонаты из архива семьи художника: дизайнерские макеты и иллюстрации для книг и журналов, печатные издания, мультипликационные фильмы и многое другое.

В рамках параллельной программы к этой выставке 5 апреля в 18:30 состоится лекция куратора Галины Метеличенко-Соболевой "Юрий Соболев: от модульной сетки к мультимедийным экспериментам". Вход свободный. (12+). Бесплатные билеты на лекцию можно получить на кассе правого крыла Арсенала.

В торжественной церемонии открытия выставок, которая пройдет 4 апреля, примут участие: директор ВВФ ГЦСИ в составе РОСИЗО Анна Гор (Нижний Новгород), художник Егор Плотников (Москва), куратор (галерея "Триумф") Полина Могилина (Москва), художник-график, куратор выставки "Юрий Соболев. Космос для собственного употребления" Галина Метеличенко-Соболева (Москва), графический дизайнер, поэт, куратор выставки "Юрий Соболев. Космос для собственного употребления" Евгений Стрелков (Нижний Новгород).

Для посетителей все выставки будут работать с 5 апреля по 26 августа 2018 года.

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