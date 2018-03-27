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Происшествия

Четверо нижегородцев предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр в Сормовском районе

30 марта 2018 13:19  [106] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четверо нижегородцев предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 30 марта 2018 года.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 44-летнего мужчины, а также женщин 35, 46 и 65 лет по п."а" ч.2 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети "Интернет", совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в сентябре 2016 обвиняемый арендовал помещение в ТЦ "Сормовские Зори" и разместил там компьютеры, использовавшиеся в качестве игрового оборудования. Две женщины, выполняя функции операторов, осуществляли проведение азартных игр: они разъясняли игрокам правила, принимали денежные средства, начисляли кредиты, осуществляли выплату выигрышей. Еще одна обвиняемая вела учет финансовых средств, поступивших от незаконной игровой деятельности.

Деятельность злоумышленников была пресечена в августе 2017 года следователями СК и оперативными сотрудниками УМВД по Нижнему Новгороду. Вину обвиняемые признали в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемых судебного штрафа.

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