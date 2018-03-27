Последние новости рубрики Культура и отдых
31 марта 2018 09:45  [56] Камерный хор исполнит "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова в Карповской церкви Нижнего Новгорода 31 марта
30 марта 2018 16:46  [1103] Нижегородский театр "Вера" устраняет замечания по итогам внеплановой проверки после трагедии в Кемерове
30 марта 2018 15:01  [759] Театр "Вера" сообщил о переносе открытия здания после реконструкции на неопределенный срок
30 марта 2018 12:38  [273] Три выставки откроются в нижегородском "Арсенале" 5 апреля
30 марта 2018 09:12  [208] Более 120 рисунков нижегородских школьников по произведениям Максима Горького будут представлены на выставке в музее писателя
29 марта 2018 18:02  [169] ЗС НО одобрило увеличение премии им. Максима Горького в пять раз – до 50 тысяч рублей
29 марта 2018 13:09  [383] Мероприятия в честь 150-летия Максима Горького будут проходить в Нижнем Новгороде до конца 2018 года (программа)
29 марта 2018 11:53  [1533] ТК "Волга" выпустит в эфир фильм нижегородского режиссера "Студия Нижний" 31 марта и 1 апреля
28 марта 2018 17:51  [1800] Родственник Максима Горького вручил врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину документы писателя
28 марта 2018 17:30  [256] Горадминистрация выделила 8,2 млн рублей на оформление Нижнего Новгорода Дню Победы и Дню города
Культура и отдых

Камерный хор исполнит "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова в Карповской церкви Нижнего Новгорода 31 марта

31 марта 2018 09:45  [56] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Исполнение "Всенощного бдения" Сергея Рахманинова состоится на богослужении в Спасо-Преображенской (Карповской) Нижнего Новгорода 31 марта. Об этом пресс-служба епархии сообщила 30 марта 2018 года.

Согласно информации, сочинение Рахманинова исполнит муниципальный камерный хор "Нижний Новгород" под управлением Ивана Стольникова.

Произведение будет впервые исполняться в Нижнем Новгороде во время храмового богослужения. Событие приурочено к 145-летнему юбилею со дня рождения композитора, которое будет отмечаться 1 апреля.

Начало богослужения в 16:00

СПРАВКА:
"Всенощное бдение" Рахманинова было написано в ответ на события Первой мировой войны. Во время работы он советовался с видными экспертами того времени – церковным композитором Александром Кастальским и директором Синодального училища, композитором, палеографом Степаном Смоленским. Первое исполнение состоялось 10 марта 1915 года в большом зале Благородного собрания в Москве (ныне колонный зал Дома союзов), пел Синодальный хор. После Октябрьской революции 1917 года "Всенощное бдение" было надолго запрещено.

(12+)

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово27 марта 2018Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph