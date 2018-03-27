Камерный хор исполнит "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова в Карповской церкви Нижнего Новгорода 31 марта Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Исполнение "Всенощного бдения" Сергея Рахманинова состоится на богослужении в Спасо-Преображенской (Карповской) Нижнего Новгорода 31 марта. Об этом пресс-служба епархии сообщила 30 марта 2018 года.

Согласно информации, сочинение Рахманинова исполнит муниципальный камерный хор "Нижний Новгород" под управлением Ивана Стольникова.

Произведение будет впервые исполняться в Нижнем Новгороде во время храмового богослужения. Событие приурочено к 145-летнему юбилею со дня рождения композитора, которое будет отмечаться 1 апреля.

Начало богослужения в 16:00

СПРАВКА:

"Всенощное бдение" Рахманинова было написано в ответ на события Первой мировой войны. Во время работы он советовался с видными экспертами того времени – церковным композитором Александром Кастальским и директором Синодального училища, композитором, палеографом Степаном Смоленским. Первое исполнение состоялось 10 марта 1915 года в большом зале Благородного собрания в Москве (ныне колонный зал Дома союзов), пел Синодальный хор. После Октябрьской революции 1917 года "Всенощное бдение" было надолго запрещено.

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