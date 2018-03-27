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Общество

Коммунальщики откачали более тысячи кубометров воды в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 29-30 марта

30 марта 2018 16:27  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коммунальщики откачивают талую воду в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 30 марта 2018 года.

По словам заместителя главы администрации Автозаводского района Сергея Лукоянова, 29 и 30 марта с центральных улиц и дворов было откачано более тысячи кубометров воды.

Откачка велась на проезжей части улиц Лесная, Политбойцов, Мончегорская, Автомеханическая, Космическая, Дьяконова, Прыгунова, Патриотов, проспекту Ленина, перекрестке улиц Пермякова и Дворовой, дороге вдоль Автозаводского дворца бракосочетания, а также с территорий многоквартирных домов по улицам Краснодонцев, Школьная, Бахтина, Береговая, Бубнова, Дьяконова, Газовская, Переходникова, Мончегорская, Поющева, Челюскинцев, 6-ой микрорайон, Львовская, Пермякова, Дворовая, проспектам Кирова, Ильича, Ленина.

Лукоянов также сообщил, что магистрали, центральные улицы и межквартальные проезды находятся под контролем муниципального предприятия "Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района", а ответственность за уборку луж во дворах лежит на специалистах ТСЖ и домоуправляющих компаний.

"Вся информация о текущем положении аккумулируется в администрации района. Откачка талых вод продолжится вплоть до нормализации погодных условий и полной ликвидации мест наибольшего подтопления. Подать заявки на выполнение работ жители могут по телефонам 269-16-26 и 293-35-13", - сказал он.

Заместитель председателя городской противопаводковой комиссии, начальник управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергей Гашков 30 марта сообщил, что паводок на Волге в 2018 году ожидается в пределах нормы.

По оценкам специалистов, процесс ледообразования на Волге и Оке начался позже обычного - в конце ноября 2017 года. Из-за длительного процесса ледообразования на Чебоксарском водохранилище и Оке произошло скопление шуги и битого льда в руслах рек. С конца февраля на Оке продолжается понижение уровней воды на 70-80 см. На Волге происходит колебание уровней воды, однако отмечаются тенденции к понижению.

Подтопление территории города возможно при достижении отметки в 72 метра. Данный критический уровень создает высокую вероятность подтопления Канавинского, Сормовского, Автозаводского и Ленинского районов города.

Кроме того, на особом контроле у городских служб остаются склоны верхней части города: Волжский склон, склоны под набережной Федоровского, Зеленского съезда, Почаинского, Лопатинского, Касьяновского оврагов и других участков, предрасположенных к возникновению оползней.

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