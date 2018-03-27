Последние новости рубрики Общество
01 апреля 2018 09:14  [36] Рейтинг самых читаемых новостей на НИА "Нижний Новгород" в марте 2018 года
01 апреля 2018 09:03  [107] Редакция НИА "Нижний Новгород" вынуждена делить помещения с бедняками с апреля 2018 года
31 марта 2018 18:24  [706] Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород из Грозного тяжелобольного ребенка
31 марта 2018 15:43  [731] Нижегородские пожарные провели учения на 266 социально значимых объектах 31 марта
31 марта 2018 14:04  [799] Волонтеры просят помощи в поиске 17-летнего воспитанника детдома Павлова Нижегородской области
30 марта 2018 18:40  [185] Фотовыставка "Православное Черноречье" откроется в Дзержинске Нижегородской области 1 апреля
30 марта 2018 18:39  [792] "Информационный шум – это настоящая проблема для Нижнего Новгорода", – Александр Табачников
30 марта 2018 18:32  [330] Общественные обсуждения концепций благоустройства городских пространств пройдут в районах Нижнего Новгорода с 9 по 15 апреля
30 марта 2018 18:25  [243] "Городская наружная реклама не выглядит упорядоченной", - Анна Круглова
30 марта 2018 18:18  [420] Тестовый запуск фейерверка ко Дню города-2018 пройдет в Нижнем Новгороде 1 апреля
Общество

Редакция НИА "Нижний Новгород" вынуждена делить помещения с бедняками с апреля 2018 года

01 апреля 2018 09:03  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Редакция НИА "Нижний Новгород" вынуждена делить помещения с бедняками с апреля 2018 года.

Пойти на эту крайнюю меру пришлось после того как руководство здания, где работают сотрудники информагентства, и организатор проекта "Рождественская сторона" не смогли поделить между собой помещения.

Напомним, в октябре 2017 года в городе был презентован экскурсионный маршрут "Босяцкая Миллионка". Новый маршрут проходит от Ивановской башни Кремля до здания бывшей ночлежки на ул. Кожевенной, 12, которую описывал Максим Горький в своей пьесе "На дне".

В конце декабря 2017 года сотрудники НИА "Нижний Новгород" переехали в новый офис, который теперь располагается на ул. Кожевенной, 12.

Для того, чтобы привлекать больше посетителей, автор проекта "Босяцкая Миллионка" организовал в доме №12 настоящую ночлежку. Теперь в здание начали приходить люди без определенного места жительства, где им предоставляют бесплатный ночлег.

"Посетители смогут больше узнать об известном квартале "Миллионка", погрузиться в атмосферу того времени и почувствовать себя "на дне", когда сами увидят, как живут люди такого статуса сейчас", - рассказал он.

Для того, чтобы не создавать трудности в работе корреспондентов информагентства, разработан специальный график. В период с 09:00 до 18:00 сотрудники НИА "Нижний Новгород" могут работать в офисе. После 18:00 здание переходят на другой режим работы. На втором этаже открывают "хостел для бедных". В выходные они могут располагаться в помещениях круглосуточно.

Кроме того, в целях содействия тем людям, которые остались без крова, было организовано несколько совместных мероприятий. В частности, корреспонденты НИА "Нижний Новгород", начиная с апреля, по пятницам будут читать новости людям, которые не имеют возможности приобрести компьютер или какой-нибудь гаджет, а значит, не могут выйти в интернет. Как выяснилось, некоторые даже не знают, что это такое.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СМИ Туризм
Поделиться:
Фотофакт
Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово27 марта 2018Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph