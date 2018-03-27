Редакция НИА "Нижний Новгород" вынуждена делить помещения с бедняками с апреля 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Редакция НИА "Нижний Новгород" вынуждена делить помещения с бедняками с апреля 2018 года.

Пойти на эту крайнюю меру пришлось после того как руководство здания, где работают сотрудники информагентства, и организатор проекта "Рождественская сторона" не смогли поделить между собой помещения.

Напомним, в октябре 2017 года в городе был презентован экскурсионный маршрут "Босяцкая Миллионка". Новый маршрут проходит от Ивановской башни Кремля до здания бывшей ночлежки на ул. Кожевенной, 12, которую описывал Максим Горький в своей пьесе "На дне".

В конце декабря 2017 года сотрудники НИА "Нижний Новгород" переехали в новый офис, который теперь располагается на ул. Кожевенной, 12.

Для того, чтобы привлекать больше посетителей, автор проекта "Босяцкая Миллионка" организовал в доме №12 настоящую ночлежку. Теперь в здание начали приходить люди без определенного места жительства, где им предоставляют бесплатный ночлег.

"Посетители смогут больше узнать об известном квартале "Миллионка", погрузиться в атмосферу того времени и почувствовать себя "на дне", когда сами увидят, как живут люди такого статуса сейчас", - рассказал он.

Для того, чтобы не создавать трудности в работе корреспондентов информагентства, разработан специальный график. В период с 09:00 до 18:00 сотрудники НИА "Нижний Новгород" могут работать в офисе. После 18:00 здание переходят на другой режим работы. На втором этаже открывают "хостел для бедных". В выходные они могут располагаться в помещениях круглосуточно.

Кроме того, в целях содействия тем людям, которые остались без крова, было организовано несколько совместных мероприятий. В частности, корреспонденты НИА "Нижний Новгород", начиная с апреля, по пятницам будут читать новости людям, которые не имеют возможности приобрести компьютер или какой-нибудь гаджет, а значит, не могут выйти в интернет. Как выяснилось, некоторые даже не знают, что это такое.