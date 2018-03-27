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Общество

Нижегородская администрация сообщила об отсутствии денег на обещанные год назад лифты на ул. Романова

30 марта 2018 17:49  [13] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация сообщила об отсутствии денег на обещанные год назад лифты на ул. Романова в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в мэрии 30 марта 2018 года.

Администрация города в марте 2017 года сообщала о переносе на год монтажа лифтов для маломобильных граждан в этом подземном переходе.

Как сообщили в мэрии сейчас, на данный момент подготовлена сметная документация на установку подъемных платформ. Стоимость работ составляет порядка 2,5 млн рублей. Средства в бюджете 2018 года для установки лифтов пока не заложены.

"Для выполнения указанных работ на рассмотрение очередного заседания городской Думы Нижнего Новгорода будет вынесен вопрос о выделении дополнительного финансирования", - добавили в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что закупка и монтаж лифтов для перехода на ул. Романова были запланированы на первый квартал 2017 года. При этом в сентябре 2016 года, администрация сообщала, что завершить ремонт этого пешеходного перехода планируется в октябре. Средства на ремонт были выделены из муниципального дорожного фонда, стоимость контракта тогда составляла 26,5 млн рублей.

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