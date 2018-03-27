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Спорт

Финал турнира по киберспорту пройдет в Нижнем Новгороде 31 марта

31 марта 2018 08:32  [71] Спорт

Финал турнира по киберспорту пройдет в Нижнем Новгороде 31 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, соревнования пройдут в дисциплинах Counter-Strike: Global-Offensive (CS:GO) и Defence of the Ancients 2 (DotA2). На соревнования, организованные при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации города, приедут 32 команды и 160 участников.

В 2016 году министерство спорта РФ включило киберспорт в реестр официальных видов спорта. Это дало толчок к развитию сферы киберспорта, и уже сегодня в России насчитывается примерно 2,5 млн профессиональных киберспортсменов, а количество зрителей на соревнованиях можно сравнить с посещаемостью финальных матчей по футболу престижных европейских чемпионатов.

Подробную информацию о соревнованиях можно узнать на странице турнира Вконтакте.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Бекетова, д.4б, начало в 10:00.

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СПРАВКА:
Киберспорт, также именуемый как компьютерный или электронный спорт - вид соревновательной деятельности и специальной практики подготовки к соревнованиям на основе видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с человеком или команды с командой.

Все киберспортивные дисциплины делятся на несколько основных классов, различаемых свойствами пространств, моделей, игровой задачей и развиваемыми игровыми навыками киберспортсменов: шутеры от первого лица, стратегии реального времени, авто- и авиасимуляторы, командные ролевые игры с элементами тактико-стратегической игры и так далее.

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