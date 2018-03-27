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Общество

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород из Грозного тяжелобольного ребенка

31 марта 2018 18:24  [189] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород из Грозного тяжелобольного ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области 31 марта.

Согласно информации, пациент 2014 года рождения нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. На протяжении всего полета пациента сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.

В Нижнем Новгороде ребенка доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь.

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Теги:
МЧС
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