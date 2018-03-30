Два человека погибли и трое ранены в ДТП на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде 1 апреля

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Два человека погибли и трое ранены в ДТП на Мызинском мосту (Ленинский район) в Нижнем Новгороде 1 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 18:10. По предварительным данным УГИБДД, 28-летний водитель BMW 745I не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Volvo ХС60.
В результате ДТП погибли 43-летний водитель Volvo и 25-летний пассажир BMW. Водитель и ещё два пассажира BMW, женщины 40 и 26 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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