Более 20 человек было эвакуировано из-за пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода 1 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 20 человек было эвакуировано из-за пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода 1 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже многоквартирного дома на ул. Адмирала Макарова поступило в 08:43. Пожарные эвакуировали 25 человек, из них четыре ребенка. Никто из них не пострадал.

В результате пожара обгорело домашнее имущество в комнате на площади 15 кв.метров. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 33 человека личного состава и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.