Более тонны фруктов и овощей неизвестного происхождения было уничтожено в Нижнем Новгороде в ходе рейда Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более тонны фруктов и овощей неизвестного происхождения было уничтожено в Нижнем Новгороде в ходе рейда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 2 апреля 2018 года.

По результатам проверки, проведённой прокурорами Ленинского и Канавинского районов с привлечением специалистов регионального управления Россельхознадзора, было выявлено более тонны плодовоовощной продукции без маркировки этикетками с указанием страны происхождения. Данная продукция была уничтожена.

Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе облпрокуратуры, продукция была выявлена в ходе одной проверки, проведённой в феврале-марте 2018 года.

Также в связи с выявленными нарушениями руководителям оптово-розничных баз были внесены представления и возбуждены административные дела по ст. 14.43 КоАП РФ.