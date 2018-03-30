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Общество

Более тонны фруктов и овощей неизвестного происхождения было уничтожено в Нижнем Новгороде в ходе рейда

02 апреля 2018 11:20  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более тонны фруктов и овощей неизвестного происхождения было уничтожено в Нижнем Новгороде в ходе рейда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 2 апреля 2018 года.

По результатам проверки, проведённой прокурорами Ленинского и Канавинского районов с привлечением специалистов регионального управления Россельхознадзора, было выявлено более тонны плодовоовощной продукции без маркировки этикетками с указанием страны происхождения. Данная продукция была уничтожена.

Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе облпрокуратуры, продукция была выявлена в ходе одной проверки, проведённой в феврале-марте 2018 года.

Также в связи с выявленными нарушениями руководителям оптово-розничных баз были внесены представления и возбуждены административные дела по ст. 14.43 КоАП РФ.

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