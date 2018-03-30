Лучшие народные дружинники Нижнего Новгорода получили награды по итогам 2017 года Общество

Лучшие народные дружинники Нижнего Новгорода получили награды по итогам 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 30 марта 2018 года.

Согласно информации, и.о. заместителя главы администрации города Иван Носков наградил победителей конкурса "Лучшая народная дружина" и "Лучший народный дружинник". Благодарственными письмами отмечены призеры конкурса за большой вклад в общее дело по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории города.

"Результаты работы народных дружин говорят о хорошей самоорганизации нашего общества, о том, что горожане готовы не только принимать помощь извне, но и брать ответственность в свои руки за безопасность близких, соседей и друзей. Когда молодой человек участвует в обеспечении безопасности, он точно уже не станет нарушителем. Более того, он заражает своим примером других ребят, поэтому эта работа очень важна для нас. Администрация города ее ведет и будет вести дальше, максимально поощряя всех участников этого процесса", - сказал Носков.

По результатам конкурса "Лучшей народной дружиной" Нижнего Новгорода была признана команда ОАО "ГАЗ" (командир Николай Кадын), второе место заняли сормовичи (командир Андрей Росляков), замкнула тройку лидеров народная дружина Приокского района (командир Евгений Рогачев).

По словам начальника штаба добровольной народной дружины ОАО "ГАЗ" Николая Кадына, в составе их формирования состоит 50 человек. Все являются работниками Горьковского автомобильного завода, от маляров окрасочных цехов до руководителей подразделений.

В номинации конкурса на звание "Лучший народный дружинник" победителем был признан Геннадий Еремин (ДНД ОАО "ГАЗ"), второе место – у командира дружины Советского района Антона Солдатова, третье место занял командир дружины Приокского района Евгений Рогачев.

В пресс-релизе отмечается, что на сегодняшний день в Нижнем Новгороде функционирует 12 добровольных общественных формирований правоохранительной направленности общей численностью более 400 человек. В 2017 году с участием дружинников в тесном взаимодействии с отделами полиции пресечено более 4200 административных правонарушений, оказано содействие полиции в выявлении и раскрытии 127 преступлений.