Руководство "Рынка народный" планирует найти другие площадки под торговую деятельность в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Руководство ООО "Рынок Народный" планирует найти другие площадки под торговую деятельность в Нижнем Новгороде вместо территории на пр. Ленина.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" директор рынка (юридически, это была ярмарка) Дмитрий Яшнов, сейчас идет поиск мест, где можно организовать торговлю. На вопрос, почему он не стал обращаться в администрацию города с предложением о продлении разрешения на торговлю на пр. Ленина, Яшнов не стал отвечать.

Он также заметил, что некоторые инициативные нижегородцы выступали за сохранение рынка. По словам Яшнова, было собрано несколько тысяч подписей с просьбой не закрывать торговый объект. В администрации Ленинского района в свою очередь ответили, что они не владеют информацией собранных подписях.

В администрации города сообщили, что срок благоустройства территории около кинотеатра пока не определен, вопрос будет решаться после завершения демонтажа торговых рядов, осуществляемого собственником торговой площадки.

Напомним, в прокуратуре Ленинского района 2 апреля сообщили о демонтаже конструкций рынка "Народный" в связи с тем, что разрешение на торговлю действовало только до конца марта 2018 года.