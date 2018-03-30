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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках троих пропавших в Нижнем Новгороде

02 апреля 2018 18:45  [242] Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках троих пропавших в Нижнем Новгороде. Об этом поисково-спасательная группа (ПСГ) "Рысь" сообщила 2 апреля 2018 года.

Согласно информации, в поиск объявлен Алексей Лобанов 1997 года рождения. В 8:00 31 марта он ушел из дома на ул. Болотникова и не вернулся. Приметы пропавшего: плотное телосложение, рост 190 см, волосы темно-русые, глаза карие. Бы одет в синюю куртку, черную шапку в серую полоску, синие джинсы и черные ботинки. При себе имел телефон Xiaomi.

Также в поиск объявлен Александр Сулима 1997 года рождения. Он 30 марта в 19:00 ушел из дома в пер. Камчатский и не вернулся. Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 170 см, светло-русые волосы, голубые глаза, носит легкую бородку. Был одет в ярко-фиолетовую шапку с зеленой полосой, темно-синий пуховик, черные брюки и черные кроссовки. При себе имел телефон Samsung.

Кроме того, в розыск объявлена Катя Солдатова 2003 года рождения. 1 апреля она ушла из дома и не вернулась. Ее приметы: плотное телосложение, рост 170 см, волосы темно-русые, глаза серые. Была одета в красный пуховик, темно-синие леггинсы и темно-синие сапоги.

Всех, кто имеет информацию о пропавших, волонтеры просят звонить по телефонам (831) 283-82-00 или 102.

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