Сормовская ТЭЦ в Нижнем Новгороде усилила контроль за качеством воды в Волге в районе станции Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сормовская ТЭЦ в Нижнем Новгороде усилила контроль за качеством воды в Волге в районе станции. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала группы "Т Плюс" 3 апреля 2018 года.

Согласно информации, со 2 апреля на станции организован ежедневный отбор проб речной воды, используемой в технологическом процессе, а также постоянное визуальное наблюдение за состоянием волжской акватории в районе станции. В компании пояснили, что это вызвано начавшимся подъемом уровня воды в реке Волге и обнаружением нефтяных пятен на ее поверхности вблизи и выше по течению водозабора ТЭЦ.

"Появление нефтепродуктов в виде нефтяных пятен и радужных разводов в волжской воде отмечается практически ежегодно во время весеннего подъема воды. В связи с этим нижегородский филиал "Т Плюс" неоднократно обращался в департамент Росприроднадзора по ПФО с просьбой принять меры для установления источника загрязнения акватории реки Волги нефтепродуктами", - отмечает пресс-служба "Т Плюс".

Сообщается, что превышения норматива содержания нефтепродуктов в исходной воде по результатам анализов в 2018 году не наблюдалось. "Но само их появление вызывает тревогу энергетиков. Речная вода используется для охлаждения конденсаторов турбин и вспомогательного оборудования ТЭЦ и в процессе подготовки химобессоленной воды для подпитки энергетических котлов. Высокое содержание нефтепродуктов в исходной воде может вызвать нарушения в работе тепломеханического оборудования и водно-химического режима станции, а при содержании нефтепродуктов выше 0,3 мг/л возникает необходимость останова основного энергетического оборудования и установки химического обессоливания. Это может привести к ограничениям либо полному прекращению теплоснабжения жителей Сормовского, Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, 2 апреля депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов сообщил о том, что он обратился в департамент Росприроднадзора по ПФО и природоохранную прокуратуру из-за нефтяных пятен на Волге в Нижнем Новгороде.