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Происшествия

Прокуратура и МЧС проводят проверку в "ФизКульт Старт" на ул. Белинского в Нижнем Новгороде 3 апреля

03 апреля 2018 11:10  [216] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Прокуратура Нижегородской области совместно с инспекторами регионального ГУ МЧС проводят проверку в помещении спортивного центра "ФизКульт Старт" на ул. Белинского в Нижнем Новгороде 3 апреля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, в здании по адресу ул. Белинского, 61 проводится внеплановая проверка готовности систем пожарной безопасности. Также проходила эвакуация посетителей. В ведомстве подчеркнули, что данные мероприятия связаны с проходящий в настоящее время серией проверок мест массового пребывания людей, проводящихся после трагедии в Кемерове.

В МЧС опровергли появившуюся в ряде телеграм-каналов информацию об эвакуации в находящемся рядом торговом центре "Этажи". "К "Этажам" это не имеет никакого отношения", - заявили в пресс-службе ведомства.

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