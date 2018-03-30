Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода подозревается в убийстве мужа Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода подозревается в убийстве мужа. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области 3 апреля 2018 года.

По версии следствия, вечером 2 апреля 2018 года в квартире дома по пр. Ильича в ходе семейной ссоры 36-летняя подозреваемая ударила мужа ножом в живот. От полученного ранения 36-летний потерпевший скончался.

Женщина созналась в содеянном. При допросе она пояснила следователям СК, что в тот вечер нетрезвый супруг, беспочвенно приревновав ее, стал избивать. В ответ она нанесла ему ножевое ранение.

В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.