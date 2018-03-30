Последние новости рубрики Происшествия
03 апреля 2018 11:54  [74] Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода подозревается в убийстве мужа
03 апреля 2018 11:10  [216] Прокуратура и МЧС проводят проверку в "ФизКульт Старт" на ул. Белинского в Нижнем Новгороде 3 апреля
02 апреля 2018 18:45  [1303] Волонтеры просят помощи в поисках троих пропавших в Нижнем Новгороде
02 апреля 2018 15:41  [194] Пропавший в Павлове Нижегородской области 17-летний воспитанник детдома найден живым 2 апреля
02 апреля 2018 15:38  [274] Пять человек предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр в Богородске Нижегородской области
02 апреля 2018 14:42  [1384] Экс-полицейский подозревается в избиении гражданской жены в Арзамасе Нижегородской области
02 апреля 2018 13:24  [282] Трое жителей р.п. Бутурлино Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве
02 апреля 2018 12:52  [1611] Один человек из группы "чёрных риелторов" в Нижнем Новгороде заключил досудебное соглашение
02 апреля 2018 12:11  [270] Отец с сыном задержаны по подозрению в разбойном нападении на магазин в г. Бор Нижегородской области
02 апреля 2018 11:46  [2881] Прокуратура выявила нарушения в СИЗО №2 в Нижегородской области
Происшествия

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода подозревается в убийстве мужа

03 апреля 2018 11:54  [74] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода подозревается в убийстве мужа. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области 3 апреля 2018 года.

По версии следствия, вечером 2 апреля 2018 года в квартире дома по пр. Ильича в ходе семейной ссоры 36-летняя подозреваемая ударила мужа ножом в живот. От полученного ранения 36-летний потерпевший скончался.

Женщина созналась в содеянном. При допросе она пояснила следователям СК, что в тот вечер нетрезвый супруг, беспочвенно приревновав ее, стал избивать. В ответ она нанесла ему ножевое ранение.

В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph