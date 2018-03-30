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Общество

"Здоровый гамбургер" и пельмени предложил добавить "ЕЦМЗ" в меню нижегородских школ с IV четверти 2018 года

03 апреля 2018 12:16  [51] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Здоровый гамбургер", пельмени, а также филе и плов из индейки предложил добавить МП "ЕЦМЗ" в меню нижегородских школ с IV четверти 2017-2018 учебного года. Об этом руководство предприятия сообщило в письме на имя главы Нижнего Новгорода Владимира Панова от 21 марта 2018 года. Текст письма есть в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Поводом к разработке нового меню стало поручение Панова по итогам встречи с представителями родительских комитетов, депутатами Гордумы, членами Общественной палаты города и активистами ОНФ по вопросу организации питания.

В ответе "ЕЦМЗ" говорится о том, что сейчас ведется работа по формированию нового цикличного меню. По словам гендиректора МП "ЕЦМЗ" Вячеслава Немцева именно эти новые блюда получили высокие оценки на презентациях-дегустациях, проводимых сотрудниками МП "ЕЦМЗ" в III четверти текущего учебного года и в рейтинге проведенных интернет-опросов. "ЕЦМЗ" сообщил, что всего в опросах приняли участие 2202 ученика и 4552 родителя города.

Исходя из полученных результатов, также было сформировано предварительное меню по первым блюдам, куда вошли борщ, суп с фрикадельками, куриная лапша – лидеры голосования, а также щи, картофельный и гороховый супы, бульон с гренками, сырный суп с гренками и солянка.

В разделе "Каши" больше всего голосов нижегородцы отдали за рисовую и кашу "Дружба". В разделе "Гарнир" - рейтинг возглавили запеченый картофель, макароны (рожки) и рис. В разделе "Блюда из рыбы" - жареная рыба и рыбные котлеты, в разделе "Блюда из овощей" - картофельные зразы и овощное рагу, в разделе "Блюда из птицы" - куриные котлеты и наггетсы и куриная отбивная, в разделе "Мясные блюда" - котлеты, гуляш и "ежики" с рисом. Среди прочих блюд на первом месте оказались блины и оладьи, среди дополнительных гарниров – свежие помидоры и огурцы, среди напитков – чай, компот из ягод и морс из клюквы.

В "ЕЦМЗ" сообщили, что после формирования нового меню будет проведена работа по приведению полученных результатов к нормативной базе с учетом требований СанПИНа, потом меню будет представлено участникам экспертного совета и согласовано с Роспотребнадзором.

Руководство "ЕЦМЗ" предложило Панову, начиная с IV четверти текущего учебного года организовать еженедельный личный прием родителей или прямые телефонные линии с руководством предприятия, разработать деловую игру с детьми для вовлечения их в процесс школьного питания и получения объективной ежедневной информации о качестве питания. В каждой школе планируется включить в состав комиссий членов родительских комитетов и согласовать с руководством образовательных учреждений беспрепятственный допуск в школьные столовые для всех членов комиссий.

Напомним, "Единый центр муниципального заказа"с конца марта 2018 года организует презентации для детей и их родителей с дегустацией блюд в разных школах города.

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Теги:
Дети Школы
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