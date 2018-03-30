Нижний Новгород присоединится к Всероссийской акции "Культурный минимум" 15 апреля Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижний Новгород присоединится к Всероссийской акции "Культурный минимум" 15 апреля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили организаторы 3 апреля 2018 года.

Все желающие смогут посетить места, участвующие в акции, бесплатно. Так, для всех посетителей в этот день будет открыт мультимедийный выставочный проект "Россия – Моя история" (Нижегородская ярмарка, 10:00 до 19:00) и семейный квест "В поисках королевского рубина" (Нижегородская государственная областная детская библиотека, (ул.Звездинка, д.5), старт в 11:00).

Кроме того, в центре культуры "Рекорд" (ул.Пискунова, д.11/7) в 13:00 пройдет лекция Веры Фортунатовой, в 14:00 - показ фильма "Несколько дней жизни Обломова".

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Напомним, что в мае 2017 года в Нижнем Новгороде проходила ночь музеев.