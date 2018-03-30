Организаторы намерены провести третью "Монстрацию" в Нижнем Новгороде 1 мая

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Третья "Монстрация" (16+) пройдет в Нижнем Новгороде 1 мая 2108 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила организатор акции Марина Маянцева 3 апреля.
По ее словам, маршрут будет традиционно проходить по улице Рождественской с разворотом на пл. Маркина.
"Набор волонтеров на уборку объявили за месяц, купили огнетушители, планируем купить базовую аптечку, один из координаторов прошел двухдневные практические курсы оказания первой медицинской помощи", – отметила Маянцева.
Она также сообщила, что администрация города 14 марта дала организаторам положительный ответ на заявку о проведении культурной акции. "На сегодняшний день нам осталось пройти всего два этапа согласования: администрацию Нижегородского района и охрану порядка УМВД России по Нижнему Новгороду. Организаторы этим занимаются", - подвела итог собеседница агентства,
К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Сбор участников – в 14:30 на площадке около дома №4 по ул. Рождественской.
Напомним, что "Монстрация" - ежегодное пародийное шествие, массовая художественная акция в форме демонстрации.
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